«Com planos de futuro»: José Condessa declara-se apaixonado a Luisinha Oliveira

O ator José Condessa, de 28 anos, conhecido pelo seu papel na novela «Cacau», e a modelo e autora Luisinha Oliveira, de 25 anos, têm conquistado a atenção do público não só pelo talento individual, mas também pelo relacionamento apaixonado que assumiram publicamente em setembro de 2024. Desde então, o casal tem partilhado vários momentos importantes juntos, incluindo férias em família e a celebração do primeiro aniversário de namoro, em agosto de 2025.

Recentemente, José Condessa protagonizou um momento romântico ao declarar-se à namorada através de imagens que recordam os melhores momentos do casal, acompanhadas de uma mensagem cheia de sentimento: «De sorriso na cara, de coração gigante, com sonhos e traquinices. Com muita alma, escrita, organização e palavras bonitas. Com muitas festinhas, abraços e beijos repenicados. Com planos de futuro a longo e curto prazo. Com a lágrima fácil e a gargalhada de covinhas. Com paciência para ver o mundo e amor, muito amor. É assim que levas a vida. E é assim, também, que me levas a mim todos os dias a apaixonar-me mais um bocadinho ❤️Parabéns minha Lua»

A publicação gerou rapidamente uma onda de comentários carinhosos. Luisinha Oliveira respondeu: «Obrigada meu amor melhor do mundo!!!! ❤️». Entre os seguidores, surgiram mensagens de admiração e incentivo, como: «Fico tão feliz por terem ficado juntos. Gosto muito de vocês pa 🥹❤️»; «Lindo casal e vê-se que respiram amor de todas as maneiras 😂😍. Sejam felizes e tenham força ultra para passar os obstáculos da vida, da rotina e muita comunicação e também namorar. Não se esqueçam de vocês mesmo e do casal em si. ❤️ A chave da duração de um casal é muita compreensão e respeito.»; e ainda, de forma mais simples, «Lindos», entre muitos outros.

Este momento reforça a imagem de José Condessa e Luisinha Oliveira como um casal inspirador nas redes sociais, que não hesita em partilhar amor, cumplicidade e momentos de felicidade com os seus fãs.

