«Com planos de futuro»: José Condessa declara-se apaixonado a Luisinha Oliveira

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 32min
«Com planos de futuro»: José Condessa declara-se apaixonado a Luisinha Oliveira - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O ator José Condessa, de 28 anos, conhecido pelo seu papel na novela «Cacau», e a modelo e autora Luisinha Oliveira, de 25 anos, têm conquistado a atenção do público não só pelo talento individual, mas também pelo relacionamento apaixonado que assumiram publicamente em setembro de 2024. Desde então, o casal tem partilhado vários momentos importantes juntos, incluindo férias em família e a celebração do primeiro aniversário de namoro, em agosto de 2025.

Recentemente, José Condessa protagonizou um momento romântico ao declarar-se à namorada através de imagens que recordam os melhores momentos do casal, acompanhadas de uma mensagem cheia de sentimento: «De sorriso na cara, de coração gigante, com sonhos e traquinices. Com muita alma, escrita, organização e palavras bonitas. Com muitas festinhas, abraços e beijos repenicados. Com planos de futuro a longo e curto prazo. Com a lágrima fácil e a gargalhada de covinhas. Com paciência para ver o mundo e amor, muito amor. É assim que levas a vida. E é assim, também, que me levas a mim todos os dias a apaixonar-me mais um bocadinho ❤️Parabéns minha Lua»

A publicação gerou rapidamente uma onda de comentários carinhosos. Luisinha Oliveira respondeu: «Obrigada meu amor melhor do mundo!!!! ❤️». Entre os seguidores, surgiram mensagens de admiração e incentivo, como: «Fico tão feliz por terem ficado juntos. Gosto muito de vocês pa 🥹❤️»; «Lindo casal e vê-se que respiram amor de todas as maneiras 😂😍. Sejam felizes e tenham força ultra para passar os obstáculos da vida, da rotina e muita comunicação e também namorar. Não se esqueçam de vocês mesmo e do casal em si. ❤️ A chave da duração de um casal é muita compreensão e respeito.»; e ainda, de forma mais simples, «Lindos», entre muitos outros.

Este momento reforça a imagem de José Condessa e Luisinha Oliveira como um casal inspirador nas redes sociais, que não hesita em partilhar amor, cumplicidade e momentos de felicidade com os seus fãs.

Veja aqui um dos videos mais sensuais do ator em Cabo verde: 

Mais Fotos

Exclusivo «A Protegida»: Óscar e Isabel resgatam JD e escondem-no de Mariana

A Protegida
Hoje

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

seg, 24 nov

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

A Protegida
seg, 24 nov

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Terra Forte
seg, 24 nov

Exclusivo «A Protegida»: JD vai ao restaurante de Mariana e o inesperado acontece

A Protegida
dom, 23 nov
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
3

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
4

Vem aí em «A Protegida»: Anita dá uma lição a Laura

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

sex, 28 nov

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
sex, 28 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
sex, 28 nov
FORA DO ECRÃ

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

Hoje

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

Ontem

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

Ontem

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

sex, 28 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov
Mais Fora do Ecrã