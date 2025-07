Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Foi um momento cheio de emoção e significado: Francisca Salema, filha dos atores Rita Salema e Almeno Gonçalves, casou-se no passado sábado, dia 5 de julho, com Salvador Melo. A cerimónia, simples e intimista, decorreu rodeada de amor, família, amigos e alguns rostos bem conhecidos do público português.

Mas houve um gesto, em particular, que marcou todos os presentes, e que está a emocionar quem viu a partilha da atriz no Instagram: foi a própria Rita Salema quem levou a filha ao altar ao som de “Ave Maria” de Schubert. Um momento especial entre mãe e filha que dispensou palavras, mas falou através dos olhares, das mãos dadas, e do sorriso cúmplice de quem caminhou juntas até ao altar.

Visivelmente comovida, Francisca não conteve as lágrimas no momento da entrada. O abraço sentido que Rita deu ao noivo e o beijo carinhoso que deu na testa da filha ficaram registados em imagens que estão a emocionar quem as vê, não apenas pela beleza do momento, mas pelo simbolismo e ternura que demonstram.

Entre os convidados estiveram vários amigos próximos da família, incluindo nomes bem conhecidos como Pedro Granger, Patrícia Tavares e Toy, que fizeram questão de marcar presença e celebrar o amor de Francisca e Salvador.

Também nas redes sociais, muitas figuras públicas deixaram palavras de carinho. Inês Herédia comentou: “Ai meu Deus!!! Parabéns bonecas!!!!!!”, enquanto Fernanda Serrano escreveu: “Parabéns querida Rita! Que a vida vos encha de amor e sorrisos!”. Já Teresa Tavares juntou-se às felicitações com: “Mtossss parabéns Ritinha! Parabéns à Francisca ❤️”.

Rita Salema, conhecida não só pelo seu talento como atriz mas também pela sua discrição, partilhou o momento com emoção e orgulho. Uma partilha que revela o lado mais íntimo de quem, para lá dos palcos e das câmaras, é, acima de tudo, mãe.