Confortável, quente e colorido: o conjunto de Ana Guiomar que todos vão querer

Ana Guiomar tem o conjunto que pode ser um dos mais bonitos deste outono/ inverno, e que promete deixa-la rendida.

O outfit é composto por duas peças, ambas multicoloridas, um camisola e uma saia de malha midi. Este look é da marca Benetton e tem o valor de 79.95 e 89.95 euros, respetivamente.

A camisola está disponível do XS até ao XL, enquanto que a saia há do XS ao L. Confortável, quente e colorido, ninguém vai ficar indiferente a este look.

Recorde-se que a atriz já terminou as gravações de «Festa é Festa», mas que pode continuar a vê-la a dar vida a Aida Trindade: