Conheça a mãe de Margarida Corceiro que é comparada a uma estrela de Hollywood

Margarida Corceiro é uma das atrizes mais promissoras e influentes da sua geração, sendo que é à frente dos holofotes que interpreta as suas maiores personagens.

Fora dos ecrãs, é na família que encontra o seu maior pilar. Rita Ferreira é o nome da mulher da sua vida, a sua mãe.

Nas redes sociais, é frequentemente comparada a uma grande estrela de Hollywood, Penélope Cruz: «A tua mãe é a Penélope Cruz??», «A tua mãe parece a Penélope Cruz»,... (Percorra a galeria e veja as fotografias)

De recordar, que Margarida Corceiro começou aos 16 anos a representar na nossa estação em «Prisioneira». Em 2020, participou como concorrente em «Dança com As Estrelas». No mesmo ano, 'abraçou' a personagem Constança em «Bem me Quer». Já em 2022, interpretou a problemática Rita em «Quero é Viver».

Foi em 2023, que Margarida Corceiro se estreou como apresentadora em «Cabelo Pantene - A competição».

Neste momento, está a gravar «A Fazenda», onde será uma das protagonistas, a Eva: