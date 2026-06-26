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«Coração de Mãe» é a nova aposta da TVI: conheça a história e o elenco de luxo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
«Coração de Mãe» é a nova aposta da TVI: conheça a história e o elenco de luxo - TVI
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«Coração de Mãe» é a nova aposta da TVI e já está em gravações.

Qual é o enredo?

Linda da Silva sempre lutou para dar uma vida digna aos dois filhos, Guga e Verónica, enquanto enfrentava um casamento marcado pela violência doméstica. Durante anos, suportou o inferno em silêncio, tentando proteger as crias, até ao dia em que percebe que continuar naquele casamento é uma condenação para todos.

Quando denuncia o marido, a sua vida cruza-se com João, um polícia íntegro e apaixonado que se torna o seu grande apoio e o amor da sua vida. Mas o seu destino volta a colapsar quando Guga, num ato desesperado para a salvar de mais uma agressão, acaba por matar o pai e é preso. Linda passa a viver apenas com um objetivo: libertar o filho da prisão.

É neste contexto que surge Bento Soler Toledo, um milionário poderoso que, pressionado pelo pai, Raimundo, se vê envolvido numa disputa de sucessão de poder e legado. Quando Bento conhece Linda, vê nela não só uma mulher diferente de todas as outras, mas também a peça que pode ajudá-lo a conquistar a confiança do patriarca. Bento avança, então, para uma proposta absurda, mas irrecusável: casar com ele em troca da libertação do filho. Desesperada e sem alternativas, Linda acaba por aceitar, sacrificando o seu amor por João e entrando num império de luxo e manipulação onde nada é verdadeiramente gratuito.

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Linda passa a viver entre dois mundos: o da mãe disposta a tudo para salvar o filho e o da mulher presa num casamento falso e perigoso com um homem absolutamente obcecado. Enquanto Bento conquista poder e influência no seio familiar, moldando-a à imagem que o pai idealiza, ela vê-se cada vez mais afastada de si própria. Mais tarde e com o filho solto, a sua felicidade não será absoluta, mas Linda ganhará a desejada liberdade quando descobrir o segredo macabro que o marido esconde.

Quem são os atores desta novela?

O elenco é de luxo e conta com: Ana Bustorff, Bruno Rodrigues, Dinis Lima, Diogo Morgado, Fernanda Serrano, Frederico Barata, Heitor Lourenço, Joana Solnado, Júlia Vale, Lia Carvalho, Liliana Santos, Marco Delgado, Maria D’Aires, Maria José Paschoal, Maria Nunes, Paulo Rocha, Pedro Granger, Rafael Paes, Raquel Cabaço Pereira, Rodrigo Machado, Rosa do Canto, Salvador Rio, Sara Carinhas, Susana Arrais, Virgílio Castelo e Yasmin Silva.

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