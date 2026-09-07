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Coração de Mãe estreia com emoções fortes: Estas são as cenas mais marcantes do primeiro episódio

  • Hoje às 11:06
Coração de Mãe estreia com emoções fortes: Estas são as cenas mais marcantes do primeiro episódio - TVI
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A novela Coração de Mãe estreia esta segunda-feira, dia 7 de setembro, na TVI. A história é marcante e acompanha uma mãe capaz de tudo para salvar o filho — um jovem que a salvou da violência doméstica e acabou preso depois de matar o próprio pai.

Joana Solnado, Diogo Morgado e Paulo Rocha são os grandes protagonistas desta história.

Coração de Mãe arranca com cenas marcantes que prometem não deixar ninguém indiferente.

A história começa com a luta de uma mãe. Linda, personagem interpretada por Joana Solnado, faz tudo pela felicidade dos dois filhos, mas é vítima de violência doméstica às mãos do marido.

Depois de denunciar o marido, na sequência de um episódio de agressões que a deixa quase em coma, Linda conhece João (Diogo Morgado), por quem se vai apaixonar.

Anos mais tarde, Guga, personagem interpretada por Bruno Rodrigues, tem um ato desesperado e mata o pai para salvar a mãe de mais um episódio de agressões.

Linda passa, então, a ter um novo objetivo: libertar o filho, condenado a vários anos de prisão. É nesse momento que Bento (Paulo Rocha) aproveita a oportunidade para lhe fazer uma proposta: Linda terá de casar com ele em troca da liberdade do filho.

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Na verdade, o objetivo de Bento é cair nas boas graças do pai, o empresário Raimundo. Bento quer garantir a sucessão à frente da empresa da família Soler Toledo e, para isso, precisa de uma mulher como Linda.

Raimundo, personagem interpretada por Vergílio Castelo, prepara-se para deixar a empresa num futuro próximo. No entanto, há algo que ainda não anunciou: está gravemente doente, depois de ter recebido um diagnóstico terminal.

Coração de Mãe estreia esta segunda-feira, 7 de setembro, na TVI. Uma história a não perder.

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