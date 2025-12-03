Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento de introspeção e reflexão, fotografada enquanto lia “Confiança: 8 passos para saberes o teu valor”. A apresentadora aproveitou o registo para deixar um desabafo que rapidamente captou a atenção dos seguidores... De uma pessoa em especial!

Numa das imagens, surge uma frase forte e direta: «Parem de tentar agradar a toda a gente. Nem sequer gostam de toda a gente».

A mensagem, de autenticidade, não passou despercebida a Rita Pereira, que deixou um comentário: «3.ª foto – Algo que me chateia desde sempreee em muita gente!!! E o mais espectacular é, quando tu dizes a verdade a alguém, tu é que estás mal», escreveu a atriz, revelando que este é um tema que a acompanha há muitos anos.

Cristina, que tem partilhado várias reflexões recentes sobre autoconfiança e propósito, deixou claro este novo hábito de leitura os fãs estão a acompanhar cada palavra.