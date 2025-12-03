Terra Forte

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:48
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...» - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento de introspeção e reflexão, fotografada enquanto lia “Confiança: 8 passos para saberes o teu valor”. A apresentadora aproveitou o registo para deixar um desabafo que rapidamente captou a atenção dos seguidores... De uma pessoa em especial!

Numa das imagens, surge uma frase forte e direta: «Parem de tentar agradar a toda a gente. Nem sequer gostam de toda a gente».

A mensagem, de autenticidade, não passou despercebida a Rita Pereira, que deixou um comentário: «3.ª foto – Algo que me chateia desde sempreee em muita gente!!! E o mais espectacular é, quando tu dizes a verdade a alguém, tu é que estás mal», escreveu a atriz, revelando que este é um tema que a acompanha há muitos anos.

Cristina, que tem partilhado várias reflexões recentes sobre autoconfiança e propósito, deixou claro este novo hábito de leitura os fãs estão a acompanhar cada palavra.

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Missa por Vivi revela hipocrisia de Maria de Fátima e deixa todos em choque

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Filhos de Vivi recebem a pior informação de sempre sobre Vivi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Rosa Maria ataca Álvaro: «Faz de si o maior suspeito de todos»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dudu encontra provas de que Vivi teve um grave acidente

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Ontem
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje
3

Joana Brandão

Hoje
4

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Ontem
5

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

A Protegida
Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Terra Forte
Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Hoje

Fernanda Serrano partilha tradição emocionante: «Choro sempre»

Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Ator da TVI recebe distinção rara: o reconhecimento que marca a carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã