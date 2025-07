Cristina Ferreira lança tendência e Rita Pereira já aderiu. Veja as sandálias do momento

A atriz Rita Pereira, que vai dar vida a Maria de Fátima Goulart na nova novela da TVI Terra Forte, recorreu às redes sociais para expressar o seu entusiasmo com um novo par de sandálias da Cristina Collection, marca da apresentadora Cristina Ferreira. Num storie partilhado no Instagram, Rita destacou a elegância e versatilidade do calçado, elogiando tanto o design como o conforto.

"Passei o dia a ouvir bem das minhas sandálias. Concordo com toda a gente que falou das minhas sandálias, são lindas e ficam bem com tudo, love it!!", escreveu a atriz, rendida ao modelo que escolheu para usar num dia de verão.

As sandálias em causa são pretas, com um toque de brilho discreto, perfeitas para dar um ar sofisticado a qualquer coordenado estival. Rita Pereira destacou ainda que o modelo é ideal para diferentes tipos de ocasiões, desde o dia a dia a eventos mais informais, acrescentando um toque de estilo sem comprometer o conforto.

A Cristina Collection, marca criada por Cristina Ferreira, é já conhecida pela sua proposta de moda acessível, irreverente e atual. No segmento do calçado, oferece uma variedade de opções que vão desde saltos altos elegantes a modelos rasos e descontraídos, todos com o selo de identidade da apresentadora: conforto, estilo e originalidade.

Com este elogio espontâneo de Rita Pereira, uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa, a marca volta a conquistar destaque nas redes sociais e junto do público. Um verdadeiro caso de sucesso nacional, que alia nomes fortes da televisão à moda feita para todas.

