Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Filha de Laura Figueiredo derrete corações ao apoiar causa importante e deixa deixa palavras que estão a comover o país

Hoje

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria antevê o pior

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima faz chantagem com Vivi

Terra Forte
Hoje

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Carlota já está crescida e quer saber a verdade sobre o pai

A Protegida
Hoje

Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Ciúmes de António voltam a explodir e Flor coloca limites

Terra Forte
Hoje

A Protegida: Laura e Mariana vendem a fábrica a Francisco

A Protegida
Ontem

A Protegida: JD está vivo e tem uma nova vida lado de Mónica

A Protegida
Ontem

A Protegida: A carta de despedida que Mariana recebeu de JD

A Protegida
Ontem

Mariana: «Recuso-me a falar do JD como se fosse um assunto arrumado»

A Protegida
Ontem

Mais Vistos

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Ontem
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
2

Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

Hoje
3

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
5

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
dom, 9 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Ontem

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
qua, 19 nov

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Filha de Laura Figueiredo derrete corações ao apoiar causa importante e deixa deixa palavras que estão a comover o país

Hoje

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Hoje

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Ontem

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Ontem

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Ontem

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã