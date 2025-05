D'ZRT recordam fotos épicas de Angélico Vieira e da banda

20 anos «Morangos com Açúcar» assinalam-se com concerto épico na MEO Arena

A página oficial dos D’ZRT emocionou os fãs ao partilhar um conjunto de fotografias antigas de um concerto inesquecível com Angélico Vieira, recordando momentos marcantes da banda que conquistou uma geração. As imagens, que remontam a uma atuação em Faro, foram divulgadas no âmbito da promoção do espetáculo “Cantar Morangos”, que celebra os 20 anos da icónica série Morangos com Açúcar.

Na descrição da publicação, os D’ZRT escreveram:

“Sábado dia 3 as nossas músicas sobem ao palco do Cantar Morangos! Fazem parte da comemoração dos 20 anos dos Morangos com Açúcar 🍓

Da última vez que estivemos em Faro a festa foi épica e acabámos todos na fonte!! Quem esteve lá??”

O convite ficou lançado: “Regressamos todos a este momento? Quem vai? Dia 3 de Maio o palco é nosso na Semana Académica! A primeira paragem do CANTAR MORANGOS é Faro.”

A publicação tocou o coração dos seguidores, que rapidamente inundaram os comentários com mensagens cheias de emoção e nostalgia.

“Estive lá! E desde esse concerto fiquei ainda mais fã da banda 😍🔥”, escreveu uma seguidora. Outra partilhou: “Eu ❣️ que saudades, agora ficam as recordações 😢 Tempos em que éramos tão felizes. Fui para o fórum bem de manhã e levei a minha amiga Maria comigo”. As memórias continuam: “Lembro-me deste dia como se fosse ontem, que nostalgia, que saudades 😭”, lê-se noutro comentário comovente.

A atuação marcada para 3 de Maio em Faro promete ser um momento especial para celebrar não só a história dos D’ZRT, mas também uma geração que cresceu ao som das suas músicas. O concerto integra-se na Semana Académica do Algarve e marca o arranque da iniciativa Cantar Morangos, que promete trazer de volta as emoções de outros tempos.

Veja a partilha, aqui:

