David Carreira cumpre promessa e emociona ao abraçar alguém muito especial: «Estão preparados?»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
David Carreira voltou a emocionar os fãs e a provar que vive uma fase particularmente intensa da sua carreira. O cantor deixou os portugueses com o coração apertado ao anunciar aquele que foi, para já, o seu último concerto em Portugal, um momento simbólico que marcou profundamente quem o acompanha desde o início.

Filho de Tony Carreira, David construiu um percurso próprio no mundo da música, mas também na representação, sendo ainda hoje recordado por muitos pela sua participação em “Morangos com Açúcar”, onde deu vida a Lourenço Carneiro Seixas. Ao longo dos anos, o artista foi consolidando uma relação muito próxima com o público, baseada em emoção, entrega e autenticidade, algo que voltou a ficar bem patente nas suas mais recentes partilhas.

Depois da despedida dos palcos nacionais, David Carreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento carregado de significado, desta vez ligado a um novo capítulo musical. Num post emotivo, o cantor revelou imagens exclusivas do seu próximo single, deixando os seguidores em suspenso e cheios de expectativa. «Prometi novidades… estão preparados? Entre a meteorologia que nos obrigou a mudar os planos, uma corrida para aproveitar todas as horas solares e uma equipa incrível que fez tudo isto acontecer, acho que vão gostar muito do resultado final… E não se esqueçam, façam pre-save e aos 15 mil, divulgo o nome e capa do single, deixo convosco! Têm palpites? Vou estar atento aos vossos comentários!»

A reação dos fãs foi imediata e entusiástica. As caixas de comentários encheram-se de mensagens de ansiedade, carinho e curiosidade: «Ansiosaaa», «EU SÓ SEI QUE VAI SER INCRÍVEL», «Já queremossss», «O melhor do mundo, música galáctica garantida», ou ainda «Quero isso para já» foram apenas algumas das muitas respostas deixadas pelos seguidores.

Apesar da despedida temporária dos palcos portugueses, David Carreira mostra que está longe de abrandar. Entre novos lançamentos, projetos internacionais e uma ligação cada vez mais forte ao seu público, o artista continua a provar que cada fim é, afinal, apenas o início de algo maior.

 

