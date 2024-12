David Carreira deixa Manuel Luís Goucha admirado com o significado do seu casaco

A «Gala dos Sonhos», aconteceu esta sexta-feira (6 de dezembro de 2024), no Campo Pequeno.

David Carreira subiu a palco com um look, que não deixou ninguém indiferente e que até deixou Manuel Luís Goucha 'espantado': «Estou espantado com esse casaco?».

O ator e cantor explicou ao apresentador o significado de cada chave pregada naquele casaco e, mais tarde, deixou a explicação no Instagram: «Este fato tem uma história muito especial por isso decidimos doá-lo à @associacaosaracarreira para o poderem leiloar no futuro. Uma chave por cada bolseiro que passou pela associação da Sara».

A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, realizada na sexta-feira, conseguiu angariar 112 mil euros. Um valor superior ao ano passado e que vai ajudar jovens carenciados a realizar sonhos em diferentes áreas de estudo.