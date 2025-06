David Carreira está quase a dizer adeus aos palcos portugueses... mas há novidades que vão surpreendê-lo

No início de junho de 2025, David Carreira surpreendeu os seus fãs ao anunciar que vai fazer uma pausa na carreira musical. Numa entrevista exclusiva à CNN Portugal, o cantor e ator explicou de forma clara e sincera os motivos que o levaram a tomar esta decisão, precisamente num dos momentos mais altos da sua carreira: «Despedir-me dos palcos, numa fase tão boa da minha vida pessoal e profissional, parece-me a altura certa», começou por revelar. Para o artista, esta pausa não significa um adeus definitivo, mas sim uma decisão consciente e estratégica para se afastar temporariamente dos palcos: «Sempre quis sair de cena no momento certo. Não penso que seja um adeus para sempre, mas sinto que, nesta fase da minha vida, é o momento ideal para fazer uma pausa», acrescentou.

Com uma carreira marcada por inúmeros sucessos tanto na música como na televisão, David Carreira garantiu que este período será uma oportunidade para renovar a criatividade e voltar com ainda mais energia: «Quero deixar um pouco de saudade a quem me acompanha há tanto tempo e regressar com novas influências, novas ideias e continuar a surpreender quem me segue», confessou o artista.

No passado dia 15 de junho, David Carreira voltou a falar com os seguidores nas redes sociais e revelou novidades empolgantes . A acompanhar um carrossel de imagens que reúnem vários momentos memoráveis dos seus concertos, pode ler-se na descrição: «Faltam 6 meses e 16 dias para a minha pausa nos concertos em Portugal… Mas ainda temos muitos momentos inesquecíveis para viver juntos até lá! 🇵🇹✨».

O cantor anunciou também que vai iniciar uma nova etapa da sua carreira em França: «Em breve lanço um single novo em francês e começo uma fase especial da minha carreira em França: músicas novas, duetos internacionais e uma energia renovada que quero partilhar convosco!».

David Carreira aproveitou para incentivar os fãs a aproveitarem cada concerto que ainda falta realizar: «Desfrutem cada momento nos concertos até lá! Podem consultar todas as datas e locais nos links na minha bio. 🎤💫».

A reação dos seguidores não se fez esperar, com comentários emocionados e cheios de apoio: «Let’s gooo, ainda agora começou ❤️❤️❤️», «Vamos aproveitar ao máximo ❤️😊», «Só 6 meses para acabar? Não estou preparada 😭», «Para de estar sempre a lembrar o tempo que falta para deixarmos de te ver 😭😭😭 Dói muito 😭😭».