David Carreira surge abraçado ao filho e deixa fãs derretidos

David Carreira recorreu à sua conta de Instagram, esta terça-feira (6 de julho de 2024), para partilhar um conjunto de fotografias dos últimos dias.

No entanto, o que está a chamar à atenção são as imagens em que surge com o filho Lucas, de 1 ano de idade.

«Tão fofos», «Os mais lindosss!!», «O Lucas está cada vez mais fofo», foram algumas das reações a estes registos fotográficos.

