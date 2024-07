David Carreira tem motivos para celebrar: «Isto é inacreditável, ainda não estou em mim»

Foi esta terça-feira, 16 de julho de 2024, que David Carreira anunciou foi o primeiro artista português a conseguir entrar no top do Spotify no Brasil.

«Isto é inacreditável, ainda não estou em mim. O Vida Boa entrou pela primeira vez no top do Spotify Brasil. Sou o primeiro artista português a fazê-lo, mas espero ter aberto as portas para que tantos outros grandes artistas que temos em Portugal tenham a sua oportunidade e sucesso além fronteiras.», começou por revelar.

Feliz e entusiasmado, o artista falou da importância desta conquista: «Este é um marco muito importante para mim e para toda a minha equipa, trabalhamos diariamente para termos resultados como este, que demonstram que estamos no caminho certo».

Por fim, deixou um agradecimento especial a Juliette, com quem canta o tema «Vida Boa»: «Obrigado a mana @juliette por ter acreditado na música e por ter tido a oportunidade de trabalharmos juntos neste hit».

Recorde o tema: