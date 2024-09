Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Rita Pereira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

A atriz brilhou com uma camisa branca curta, que deixava a 'barriguinha' de grávida à mostra, uma saia dourada com lantejoulas e uma mala da mesma cor. Para completar o look usou óculos de sol.