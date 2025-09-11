De bolos a gratinados: o conjunto que transforma a air fryer

De bolos a gratinados: o conjunto que transforma a air fryer - TVI
As air fryers já fazem parte da rotina de muitas cozinhas, mas continuam a ser usadas sobretudo para receitas básicas. Este kit de oito peças, pensado para modelos entre 5 e 6,5 litros e compatível com várias marcas, permite preparar bolos, gratinados, grelhados ou até torradas estaladiças, graças às grelhas de diferentes níveis que duplicam o espaço de cozedura. Inclui ainda um tabuleiro redondo para bolos, um recipiente fundo para pratos com molho, um pulverizador de 100 ml para controlar o uso de óleo ou azeite e pinças práticas para manusear os alimentos. Todos os itens têm revestimento antiaderente, podem ir à máquina de lavar loiça e têm sido muito bem avaliados pelos utilizadores: mais de 1.600 avaliações e uma média de 4,4 estrelas na Amazon, com elogios à qualidade, variedade e preço. Disponível por cerca de 20€, este conjunto facilita a preparação das refeições do pequeno-almoço ao jantar e rapidamente compensa o investimento.

