De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

A atriz Sara Prata, conhecida pelo seu bom humor, sensibilidade e leveza, emocionou os seguidores ao partilhar um testemunho profundo e marcante sobre um lugar que lhe é particularmente especial: o Alentejo. Num momento em que Portugal tem sido assolado por sucessivas tempestades, provocando estradas destruídas, cheias e graves constrangimentos, a atriz decidiu dar voz à sua preocupação e reflexão.

Através das redes sociais, Sara Prata publicou várias fotografias de momentos felizes vividos no Alentejo, acompanhadas de um texto intenso e carregado de emoção. Uma das imagens mostra uma estrada que, devido às fortes chuvas, se encontra agora totalmente submersa, impedindo o acesso ao Torrão, local que descreve como “o seu cantinho”. «O nosso Alentejo 💔», começou por escrever, confessando a tristeza ao perceber que já não consegue chegar ao local que tanto ama.

Visivelmente tocada pelo impacto das intempéries, a atriz explicou a necessidade de partilhar uma reflexão mais profunda, pedindo desculpa pela extensão do texto, mas sublinhando o quanto este tema lhe mexe com o coração. Para ilustrar o seu pensamento, recorreu a um poema de António Aleixo, que cita: «Quem prende a água que corre / é por si próprio enganado, / o ribeirinho não morre / vai correr por outro lado.»

A partir desta ideia, Sara Prata constrói uma análise sensível e crítica sobre a forma como o ser humano tem tratado a natureza. Rios que transbordam, árvores abatidas e cidades fragilizadas são, segundo a atriz, o reflexo de anos de decisões erradas, onde se privilegiou a construção, o betão e a proximidade ao mar, em detrimento do equilíbrio natural. «A natureza não se revolta: responde. Não castiga: reequilibra», escreveu, sublinhando que os fenómenos extremos não são um ataque, mas sim uma resposta aos desequilíbrios provocados pelo homem.

A atriz defende que amar a natureza não é usá-la como cenário, mas sim respeitá-la e preservá-la, reconhecendo o papel essencial dos rios, das árvores e dos solos vivos. Para Sara Prata, a preservação ambiental não é um luxo moral, mas uma necessidade prática, alertando que ignorar esse princípio conduz inevitavelmente a alagamentos, derrocadas e fragilidade urbana.

Num tom sereno, mas firme, deixou claro que não pretende apontar dedos, apenas relembrar a importância do amor e do respeito pela Natureza, terminando com uma mensagem de solidariedade: «Mantenham-se seguros, e coragem para todos os que por estes dias enfrentam este desafio tão grande.»

A publicação gerou uma onda de reações emocionadas e solidárias. Entre os inúmeros comentários, destacam-se mensagens como «muita coragem para vocês», «Tão verdade Sara 🙌👏», «A mãe natureza não perdoa 😢 ela dá tantos sinais», «Tão mas tão verdade 💚» e «Sempre assim foi, sempre assim será. O ser humano pensa que engana os elementos.», refletindo a preocupação generalizada com os efeitos das tempestades e com o futuro ambiental.

Com esta partilha, Sara Prata mostrou uma faceta ainda mais humana, consciente e interventiva, usando a sua voz pública para alertar, sensibilizar e promover uma reflexão essencial sobre a urgência de proteger o planeta.