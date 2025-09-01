Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Ana Guiomar está a aproveitar umas férias paradisíacas em Hvar, na Croácia, e partilhou nas redes sociais com quem está a viver esta aventura. Na fotografia, a atriz mostrou-se radiante no meio de dois amigos, Gonçalo e Leonardo.

«Temos sido TÃO FELIZES que até estou com medo de estragar», escreveu, acrescentando uma legenda numerada que arrancou risos aos fãs: «1 – invejosas vão dizer que não vou ao ginásio 😂😎; 2 – trio que admira; 3 – Hvar é um sonho; 4 – mais que um sonho».

A artista tem partilhado vários momentos da viagem, mostrando a ilha croata como um verdadeiro paraíso e revelando que está a viver dias de pura descontração. As publicações têm recebido inúmeros elogios, tanto pela boa-disposição de Ana Guiomar como pela beleza do destino escolhido para as férias.