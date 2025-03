Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

Vem aí outro bebé? Jessica Athayde responde

Diogo Amaral já habituou os seus seguidores de Instagram a publicações repletas de humor, muitas delas tendo como protagonista Jessica Athayde, a sua mulher. Nas partilhas, o ator provoca a companheira, mas sempre num tom divertido. No dia 17 de março, Diogo Amaral voltou a surpreender com um vídeo hilariante.

No vídeo, vê-se o ator a plantar uma árvore, acompanhando a ação com a legenda: «Decidi plantar uma árvore por cada vez que a minha Célia me irrita». No frame seguinte, surge uma floresta enorme, com inúmeras árvores plantadas, acompanhada da frase: «Um mês depois».

A publicação gerou muitos gostos, gargalhadas e comentários, mas houve um que se destacou: «Bem, se ela fizer o mesmo, num instante batemos a Amazónia».

Veja a partilha, aqui:

