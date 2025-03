Diogo Amaral conhece jovem prodígio do Benfica: «Um senhor este miúdo»

João Neves e Madalena Aragão assumem o namoro? Veja a primeira fotografia juntos!

Diogo Amaral recorreu às stories do instagram para partilhar um momento especial ao lado de João Neves, jogador do PSG e ex-jogador do Benfica. O ator publicou uma fotografia com o jovem futebolista, que foi tirada durante a visita do jogador aos estúdios da Plural, e deixou uma mensagem cheia de elogios.

"O João Neves ontem foi ao nosso estúdio, pedi-lhe para sacar uma fotografia comigo para mostrar aos meus filhos. Um senhor este miúdo! Super educado, simpático e humilde, casa com ele Madalena Aragão, this is a keeper."

O jogador foi aos estúdios porque namora com Madalena Aragão, a atriz que faz parte do elenco da novela "A Fazenda", onde também entra Diogo Amaral. O comentário divertido do ator faz referência ao romance do casal, que tem sido muito comentado nos últimos meses.

Recorde-se que João Neves, de 19 anos, trocou recentemente o Benfica pelo PSG, num dos negócios mais marcantes do futebol português. Já Diogo Amaral, um dos atores mais reconhecidos da ficção nacional, tem estado envolvido em vários projetos televisivos e cinematográficos, incluindo a novela "A Fazenda", onde dá vida a Eduardo.

