Diogo Amaral revela vídeo «não autorizado»

Diogo Amaral, o ator de 43 anos, já habituou os seus seguidores no Instagram a partilhas repletas de humor, capazes de arrancar muitas gargalhadas. A publicação do passado dia 2 de março não foi exceção. O artista partilhou 11 registos do mês de fevereiro, encantando os seguidores. Na caixa de comentários, multiplicaram-se os elogios, como:

«Tão lindos! Família linda!»

«Eu espero sempre o vosso relato semanal e sigo as vossas sugestões alimentares. Sou vossa fã porque vocês são espetaculares», «A Célia aos gritos e a boneca louca a cantar, ganharam», «Ahahahahhaha o susto».

A acompanhar a publicação, o ator escreveu:

«Várias coisas importantíssimas

1 - “olha aqui este filtro incrível de palhaça”

2 - eu sei, dançamos tão bem

3 - é o que é…

4 - a traseira da minha esposa ( mais ou menos ) com o cães mais bonitos do mundo

5 - vídeo não autorizado por que a casa estava desarrumada ( estávamos em processo de arrumação ). Se calhar vou ter de apagar

6 - desenhos do meu Oliveirinha

7 - os meus meninos são os mais lindos e os mais barulhentos

8 - já nem sabemos viver sem os menus da semana

9 - estrelas Michelin

10 - e a melhor novela de todas, foi eleita pelo publico a melhor novela de todas. Que orgulho obrigado

11 - bonus

Beijinhos e abraços».

De recordar que o ator é casado com a atriz Jessica Athayde, atriz de 39 anos. E têm um filho em comum, Oliver, de 5 anos. Veja a partilha completa, aqui:

