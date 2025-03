Diogo Infante faz partilha rara sobre o filho: «Adoro ser teu pai»

No dia 19 de março de 2025, celebra-se o Dia do Pai e, como é habitual, as redes sociais encheram-se de homenagens aos verdadeiros heróis da família.

Para além de Rita Pereira e Mia Rose outras caras conhecidas do pequeno ecrã também deixaram a sua mensagem de amor e carinho neste dia especial. Exemplo disso foi Diogo Infante! O ator partilhou um emocionante texto dedicado ao filho, demonstrando todo o seu amor por Filipe.

A acompanhar várias fotografias ao lado do filho, escreveu na descrição:

«Ser pai é ter-te na minha vida e ver-te crescer. Educar e aprender contigo. Ver o mundo através dos teus olhos e ter tanto orgulho na tua pessoa. É amor, muito amor…

Ps. Adoro ser teu pai!».

Veja a partilha, aqui:

De recordar que Diogo Infante e Rui Calapez são pais de Filipe, de 22 anos. Diogo Infante e o marido estão juntos há mais de três décadas e adotaram Filipe em 2011. São uma família unida e feliz.

Recorde uma conversa do ator com Cristina Ferreira, em 2021, quando o filho tomou uma decisão que o deixou muito orgulhoso:

