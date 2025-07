Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

Diogo Valsassina emocionou os seguidores ao fazer uma partilha comovente sobre o seu cão Bart, que morreu em 2023. Numa partilha breve mas cheio de sentimento, o ator confessou que, apesar da saudade ser diária, naquele dia sentiu tudo de forma mais intensa. "Todos os dias tenho saudades mas hoje, por alguma razão, tive ainda mais. Meu Bartzinho companheiro 💚", escreveu no Instagram, com uma imagem cheia de ternura com o cão ao colo.

Bart não foi apenas um animal de estimação. Foi o companheiro de anos de vida e acompanhou de perto a relação longa que Diogo manteve com a também atriz Ana Guiomar. O ex-casal esteve junto durante quase duas décadas, e apesar de terem anunciado a separação em outubro de 2024, sempre mantiveram uma relação próxima e marcada por carinho mútuo.

A perda do Bart foi sentida não só por Diogo, mas também pelos muitos seguidores que se identificam com a dor de perder um animal de estimação que é parte da família. Nos comentários à publicação, multiplicaram-se as palavras de apoio. "Abraço apertadinho Diogo 🫂💚💚", escreveu uma seguidora. Outra partilhou a sua própria dor: "Perdi ontem a minha Kira, companheira de 10 anos e igual ao Bart mas com máscara. Dói que se farta, é uma dor sem fim. 😢 Um grande beijinho no coração ♥️".

A ligação entre Diogo e Bart era visível ao longo dos anos, com várias partilhas nas redes sociais que mostravam a relação próxima entre ambos. Para muitos, Bart era quase um membro da família artística que os fãs também acompanhavam com carinho.

A dor da saudade, como o próprio diz, não passa, mas também é sinal de tudo o que foi vivido e partilhado ao longo dos anos.

Recorde-se que Diogo Valsassina ficou conhecido em «Morangos com Açúcar» ao dar vida a Tojó: