Divórcio de Ary e Júlia em “A Fazenda” gera polémica entre os fãs

O episódio mais recente da novela “A Fazenda”, da TVI, está a dar que falar. A história de Ary e Júlia — um dos casais mais marcantes da trama — entrou numa nova fase dramática, deixando os espectadores em choque e a internet em alvoroço.

Num carrossel de três imagens partilhado nas redes sociais oficiais das novelas da TVI, o momento que agitou os fãs é claro: na primeira imagem, vemos Ary a afirmar: «Precisava de tratar de um divórcio». A reação não tarda — na segunda imagem, a personagem Zulmira, interpretada pela atriz Helena Isabel surge em choque, acompanhada da pergunta: «De quem?». Por fim, Ary responde sem rodeios: «Do meu», deixando claro que se refere à sua relação com Júlia.

«Acha que não há mesmo volta a dar? 💔😭»

A reação do público não se fez esperar. Nas redes sociais, os fãs dividiram-se em opiniões sobre o futuro do casal: «Ari que fique com a Daniela. A Júlia está sempre em busca de aventuras. Ela que fique sozinha.», «Tenho pena se assim não for, pois acho que ele faz muito bem à Júlia, embora ele e a Zuri encaixem na perfeição!», «Água e azeite nunca se misturam!», «Que se divorciem e a Júlia fique com o Alex.», «É melhor o divórcio.», «O Ary tem que ficar com a Júlia, mas a Júlia tem que se decidir de uma vez, pois ela fica insegura e só faz asneiras… mas eu acredito que ela gosta do marido 🙂», «Não se divorciem! Nós precisamos de Ary e Júlia de volta, por favor!».

Aproveite e reveja o momento em que Zulmira (Helena Isabel) fica atónita por Ary (Isaac Alfaiate) por fim lhe explicar que pretende divorciar-se de Júlia (Kelly Bailey) por ela lhe ter escondido que Alex (Rodrigo Tomás) era seu ex-namorado, e os apanhou a beijarem-se. Zulmira diz a Júlia que não devia sequer ter casado com Ary, tendo sempre pensado que aquilo não ia resultar por eles serem de mundos diferentes.

