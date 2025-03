É atriz, mãe de um cantor famoso e uma inspitação para mulheres... e homens. Sabe quem é?

Helena Isabel, a atriz de 73 anos, começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969, sendo que o seu primeiro projeto na TVI foi Todo o Tempo do Mundo, em 1999. De recordar que a atriz entrou na Companhia de Teatro Alegre, no Teatro Variedades, em Lisboa, aos 17 anos.

Recorde-se que a atriz interpretou Graça na novela “Quero é Viver”, Manuela em “Queridos Papás” e “Nancy em Para Sempre”.

Depois disso integrou o elenco de várias novelas e séries de sucesso da nossa estação, como Sonhos Traídos (2002), Ana e os 7 (2003-2004), Morangos com Açúcar (2003-2005), Mundo Meu (2005-2006), Ilha dos Amores (2007), Fascínios (2007-2008), Flor do Mar (2008-2009), Sedução (2010-2011), Louco Amor (2012-2013), Jardins Proibidos (2014-2015), A Impostora (2016-2017), Valor da Vida (2018-2019), Amar Depois de Amar (2019) e, mais recentemente, Para Sempre (2021-2022), Quero é Viver (2022-2023), Queridos Papás (2023-2024) e A Fazenda (atualmente em exibição na TVI).

Recorde-se que a artista é uma inspiração para muitas mulheres e homens, mostrando que a beleza não tem idade e que nunca é tarde para cuidarmos de nós próprios.

Além da sua carreira de sucesso e influência nas redes sociais, Helena Isabel também é conhecida por ser mãe do cantor AGIR, fruto do seu relacionamento com Paulo de Carvalho. A sua trajetória é um exemplo vivo de que a beleza e a influência não conhecem idade, cativando admiradores de todas as gerações com sua elegância e vitalidade.