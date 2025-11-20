«É mesmo só isto que realmente me importa!»: a surpresa que deixou Fernanda Serrano sem palavras

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 8min
«É mesmo só isto que realmente me importa!»: a surpresa que deixou Fernanda Serrano sem palavras - TVI
Fernanda Serrano celebrou, no passado dia 15 de novembro, o seu 52.º aniversário de forma verdadeiramente especial, partilhando com os fãs um registo que descreveu como memorável e inspirador.

A atriz publicou um carrossel de imagens num cenário idílico no Brasil, com uma vista de cortar a respiração no Cristo Redentor. No texto que acompanhou as fotografias, Fernanda descreveu o dia como absolutamente perfeito: “Se existe forma de recordar momentos bonitos, esta é uma delas! Hoje tive um presente de aniversário surpresa de um amigo de há já quase 25 anos! Fui ao Cristo Redentor ver o nascer do dia, sem ninguém por perto! Sem ruído. O Cristo, o Silêncio, o Sol e os meus Amores por perto! Bem, faltam aqui dois! Chegamos a uma altura da vida, em que os melhores presentes, são isto mesmo! Memórias. Momentos. Registos bonitos e únicos nas nossas vidas, vividos com o coração cheio de gratidão e amor! É mesmo só isto que realmente me importa! A Vida a ser vivida como eu quero. Em momentos destes, Simples, mas a rebentar de bonitos e belos! E que ficarão para sempre assim registados. Com Amor!

A atriz aproveitou ainda para agradecer a quem tornou este momento possível: “Obrigada @diamantinomartins e obrigada Cristo Redentor e Padre Omar pela benção bonita de hoje! E esta passou também, para mim agora, a ser a cidade Maravilhosa! ♥️”.

A publicação rapidamente se encheu de comentários elogiosos de fãs e seguidores, refletindo a admiração pelo registo e pelo momento vivido. Entre as reações mais destacadas estavam: «Lindas fotografias, e, sempre junto dos filhos lindos e maravilhosos»; «O Rio continua lindo»; «Deslumbrante. Beijinhos.»; «MAGNÍFICO E MARAVILHOSO»; «Lindíssima admiro-a muito desejo-te as maiores felicidades do mundo um dia gostaria de te conhecer pessoalmente beijinhos 😘❤️».

Este aniversário de Fernanda Serrano não só celebrou mais um ano de vida, mas também destacou o valor que a atriz dá aos momentos simples, à família e às memórias vividas com gratidão e amor, provando que os melhores presentes da vida são, muitas vezes, aqueles que ficam gravados no coração.

