É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

O Carnaval já saiu às ruas de Portugal, e muitos portugueses estão a celebrar esta época festiva pelo país. No entanto, há também quem tenha optado por viver esta festa num outro continente, onde a animação promete ser única e inesquecível.

Inês Aires Pereira, Nelma Serpa Pinto, Cristiana Jesus, Luisinha Oliveira, José Condessa, Ana Rita Clara, Bruna Gomes, Bernardo Sousa, Flávio Furtado, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, e Gabriela Barros são alguns dos famosos portugueses que viajaram até ao Brasil, o país do samba, para aproveitar o Carnaval ao calor e com o pé na areia.

Inês Aires Pereira deixou a Internet ao rubro com a partilha que fez, onde mostra vários registos dos dias que tem vivido no Rio de Janeiro. A acompanhar as várias fotos, a atriz escreveu: «Não há palavras!».

«Esse corpão depois de 2 filhosss toppppppp», «A rainha do Carnaval!, «Não há mesmo palavras!!!!», «Cê tá muito gata», «Mulherao» : Estes foram alguns dos elogios que se podem ler na caixa de comentários.

Veja a partilha completa, aqui. E percorra a galeria que preparamos para si e veja mais fotos de Inês Aires Pereira no Rio de Janeiro.

