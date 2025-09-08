«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Marta Andrino, 38 anos, celebrou um dia especial e fez questão de o partilhar com os seguidores. A atriz assinalou os dez anos do filho, Manuel, com várias fotografias no Instagram, que contam a história desta década, desde a gravidez e o momento do parto, até às férias em família e instantes de pura ternura ao colo do pai.

Na legenda, Marta escreveu palavras cheias de emoção: «Hoje celebramos os 10 anos do nosso MANUEL ✨ É oficial, passaste ao nível ‘pré-adolescente em treino’. Uma década a ver-te crescer, a aprender contigo e a encher-nos de orgulho todos os dias. 💙 O mundo é mais bonito contigo e com esse coração sensível que tens. 🌍💫 Que venham mais 10 anos cheios de energia, aventura e sonhos gigantes. AMAMOS-TE MUITO 🎉».

A publicação não tardou a encher-se de comentários de amigos e familiares. A avó, Carla Andrino, deixou uma mensagem simples e emocionada: «Meu AMOR ❤️». Também a atriz Diana Nicolau se juntou às felicitações: «Parabéns Manuel e papás ❤️❤️❤️», enquanto Ana Brito e Cunha elogiou Marta como mãe: «Linda mãezona parabéns».

Entre fotografias e memórias, as imagens partilhadas por Marta mostram o crescimento de Manuel e a cumplicidade da família ao longo destes dez anos. São momentos que contam uma história de amor, descoberta e orgulho: acompanhar um filho nas suas diferentes fases.

O texto de Marta destaca também o lado mais cúmplice da relação com o filho: companheiros de caminhadas e de conversas intermináveis, que reforçam o elo especial entre mãe e filho. É esse lado íntimo, feito de rotinas e pequenos momentos.

Mais do que uma homenagem pública, a publicação é uma celebração de vida. Uma década que passou a correr, mas que Marta descreve como cheia de aprendizagens e de orgulho. Ao mesmo tempo, deixa no ar a promessa de mais aventuras e sonhos por realizar nos próximos anos.

O tom emocionado e a reação calorosa dos seguidores confirmam o que todos já sabem: a atriz vive a maternidade de forma intensa, sempre com espaço para o humor, a ternura e a celebração dos afetos.

E, com uma frase simples mas poderosa: «O mundo é mais bonito contigo», Marta conseguiu traduzir em palavras o amor imenso que sente pelo filho Manuel.

A atriz de 38 anos é também mãe de António, de 7 anos, e partilha com regularidade momentos do dia a dia familiar como os filhos e o marido Frederico Amaral, 40 anos.