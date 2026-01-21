«É tão lindo»: Pedro Teixeira partilha imagens raras do filho em férias paradisíacas

Pedro Teixeira viajou recentemente para umas férias de sonho acompanhado do filho mais novo, Manuel, de quatro anos. O ator partilhou com os seguidores momentos ternurentos desta viagem através de fotografias e vídeos.

"Por do sol", escreveu há uns dias no Instagram, ao mostrar várias imagens dos seus passeios na natureza, e vistas deslumbrantes sobre o mar. Os comentários foram muitos a elogiar o companheirismo e a relação especial de pai e filho: «Grande pinta»; «Aproveitem muito»; «Deve estar super feliz esse miúdo»; «Obrigada por partilhares imagens do Manel 😍 Tão crescido»; «divirtam-se!!»; «Tão crescido que está o Manelito ❤️ beijinhos boas férias»; «Manuel está lindo ❤️ felicidades».

Na terça-feira, 20 de janeiro, Pedro Teixeira revelou que tinha chegado ao destino final, surpreendendo fãs e amigos ao partilhar imagens de um cenário paradisíaco, com praias de sonho, sol e calor. Na legenda, o ator limitou-se a escrever: "Amor", acompanhando a partilha com várias fotografias e vídeos, nas quais surge abraçado ao filho mais novo.

Ao que tudo indica, Manuel, que completou quatro anos em outubro de 2025, é a companhia principal do ator nesta aventura. O menino nasceu da relação entretanto terminada entre Pedro Teixeira e a atriz Sara Matos.

Recorde-se que o ator é também pai de Maria, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior com Cláudia Vieira.