«É tão lindo»: Pedro Teixeira partilha imagens raras do filho em férias paradisíacas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
«É tão lindo»: Pedro Teixeira partilha imagens raras do filho em férias paradisíacas - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Teixeira viajou recentemente para umas férias de sonho acompanhado do filho mais novo, Manuel, de quatro anos. O ator partilhou com os seguidores momentos ternurentos desta viagem através de fotografias e vídeos.

"Por do sol", escreveu há uns dias no Instagram, ao mostrar várias imagens dos seus passeios na natureza, e vistas deslumbrantes sobre o mar. Os comentários foram muitos a elogiar o companheirismo e a relação especial de pai e filho: «Grande pinta»; «Aproveitem muito»; «Deve estar super feliz esse miúdo»; «Obrigada por partilhares imagens do Manel 😍 Tão crescido»; «divirtam-se!!»; «Tão crescido que está o Manelito ❤️ beijinhos boas férias»; «Manuel está lindo ❤️ felicidades».

Na terça-feira, 20 de janeiro, Pedro Teixeira revelou que tinha chegado ao destino final, surpreendendo fãs e amigos ao partilhar imagens de um cenário paradisíaco, com praias de sonho, sol e calor. Na legenda, o ator limitou-se a escrever: "Amor", acompanhando a partilha com várias fotografias e vídeos, nas quais surge abraçado ao filho mais novo.

Ao que tudo indica, Manuel, que completou quatro anos em outubro de 2025, é a companhia principal do ator nesta aventura. O menino nasceu da relação entretanto terminada entre Pedro Teixeira e a atriz Sara Matos.

Recorde-se que o ator é também pai de Maria, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior com Cláudia Vieira.

Mais Fotos

David Carreira cumpre promessa e emociona ao abraçar alguém muito especial: «Estão preparados?»

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris acaba detido, após grande confusão

Amor à Prova
Hoje

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara mente a Cris sobre o estado de saúde Nico

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

A Protegida
seg, 19 jan
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem
1

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
2

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
3

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
4

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
Hoje
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
Hoje

«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

Hoje

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

Cacau
Hoje

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Hoje

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
Hoje

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã