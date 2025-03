«É um dos meus países preferidos do mundo»: onde foi Rita Pereira passar os anos?

Cabo Verde é um dos destinos de eleição de Rita Pereira e, como tal, foi o local escolhido pela atriz para celebrar o seu 43.º aniversário. A atriz viajou para este destino acompanhada pelo companheiro Guillaume Lalung, aproveitando estas férias para namorar sem os filhos.

De recordar que o casal é pai de Lonô, de 6 anos, e de Lowê, de 4 meses.

A atriz tem partilhado vários registos desta viagem com os seguidores no Instagram. Numa das publicações, divulgou momentos dos primeiros dias na Ilha do Sal, acompanhados pela legenda: «Cabo Verde é um dos meus países preferidos do mundo e sou sempre tão acarinhada aqui. Obrigada!!!».

No final, agradeceu ainda as mensagens que tem recebido nos últimos dias: "Ah, e obrigada por todas as mensagens queridas que tenho recebido nos últimos dias, estamos juntas".

A caixa de comentários rapidamente encheu-se de mensagens bonitas, como: «A vida é dos que vivem 💫🤍✨», «Aproveita a nossa terra, é cheia de amor e boas energias, bjs de luz» e «Linda linda! Amo o cabelo, está lindíssimo. Boas férias e os filhotes de certo que estão bem, não se preocupem».

Veja uma das partilhas, aqui:

Vida pessoal e equilíbrio

Além da sua carreira e estilo de vida inspirador, a atriz é também uma mãe dedicada. O seu filho mais velho, Lonô, tem 6 anos, e a atriz deu recentemente as boas-vindas a Lowê, o seu bebé de apenas 4 meses, ambos fruto da sua relação com o empresário francês Guillaume Lalung.

Veja também: