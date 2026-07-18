É uma das atrizes mais promissoras do país. E, a sua beleza está a encantar todos

Inês Faria é hoje uma das figuras mais versáteis e próximas do público no panorama artístico nacional. Atriz e criadora de conteúdos, tem vindo a construir um percurso sólido na televisão, no cinema e também no universo digital, onde mantém uma ligação genuína com os seus seguidores.

Ao longo da sua carreira, integrou diversos projetos de sucesso, destacando-se participações em produções como Rua das Flores e Festa é Festa, ambas da TVI. Mais recentemente, assume um papel de relevo na novela Terra Forte, onde dá vida a Susette, uma personagem que não deixa ninguém indiferente. Susette trabalha na casa de Maria de Fátima, interpretada por Rita Pereira, e envolve-se frequentemente em esquemas e intrigas, incluindo o envio de avisos anónimos que prometem abalar a estabilidade da família.

Para além da representação, Inês Faria tem explorado outras formas de comunicação, afirmando-se também no universo dos podcasts. É a voz de «Filha Única», um espaço onde partilha pensamentos, experiências e histórias do quotidiano. Neste projeto, a atriz revela um lado mais íntimo e reflexivo, aproximando-se ainda mais do público através de uma comunicação honesta e sem filtros.

Nas redes sociais, essa proximidade é igualmente evidente. Recentemente, Inês Faria abriu o coração ao falar sobre a sua saúde mental e sobre experiências pessoais vividas em viagem, abordando temas importantes com sensibilidade e transparência. Estas partilhas têm sido amplamente elogiadas, não só pela coragem, mas também pela capacidade de gerar identificação junto de quem a acompanha.

Entre a ficção e a vida real, Inês Faria destaca-se pela autenticidade e pela forma como usa a sua voz para ir além do entretenimento, mostrando que ser figura pública também pode ser sinónimo de empatia, consciência e ligação verdadeira com o outro.

Reveja aqui o talento da atriz na novela «Terra Forte»:

E na novela «Festa é Festa»: