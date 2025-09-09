É uma das máquinas de café mais vendidas na Amazon e custa menos de 60€

A Cecotec Power Espresso 20 tornou-se um fenómeno de vendas na Amazon, com mais de 23 mil unidades compradas, mais de 500 só no último mês e uma avaliação média de 4,1 estrelas. Por apenas 59,88€, oferece características de nível profissional: 20 bares de pressão, 850W de potência, capacidade para preparar dois cafés em simultâneo, vaporizador para espuma de leite e um design moderno em preto e inox. Com um depósito removível de 1,6 litros, bandeja para aquecer chávenas e compatibilidade com café moído, alia praticidade a qualidade, sendo apontada pelos utilizadores como uma escolha acertada para ter café cremoso em casa sem gastar muito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

