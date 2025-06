Eduardo Madeira vai parar ao hospital de urgência

Eduardo Madeira assustou os seus seguidores ao partilhar, no passado dia 23 de junho, duas fotografias no Instagram que revelam que sofreu um acidente que o levou ao hospital de urgência. Nas imagens, é possível ver o humorista com um pano ensanguentado na mão e na cabeça, e, numa segunda foto, o ferimento aberto com sangue visível.

Na legenda, o ator procurou desdramatizar a situação, com o seu habitual tom bem-humorado, revelando o que aconteceu:

"7 pontos para o País de Gales. Uma cabeçada num ferro maroto e zás. Obrigado ao pessoal do Hospital de Cascais. Há sítios onde SNS funciona e nos enche de orgulho. Excelentes. Foi só chapa. Siga. 🤙🤙"

Apesar do tom leve, os seguidores rapidamente demonstraram preocupação com o estado de saúde do artista e encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e votos de melhoras. Comentários como "Beijinhos, querido Eduardo", "As rápidas melhoras" e até uma observação divertida: "Máquina! Imagino como ficou o ferro!", marcaram presença.

A socialite Lili Caneças também reagiu, destacando a eficácia dos serviços de saúde locais: "Em Cascais tudo funciona bem… as melhoras ❤️"

Eduardo Madeira, conhecido pela sua boa disposição e talento no humor, acabou por sossegar os fãs, ao garantir que não passou de um susto e que está pronto para continuar em frente. Apesar do corte profundo, que exigiu sete pontos na cabeça, o artista mostrou-se grato pelo atendimento e reforçou a importância de valorizar quando o Serviço Nacional de Saúde funciona com excelência: “Foi só chapa. Siga”, concluiu, provando que, mesmo ferido, não perde o espírito positivo que o caracteriza.