Eis as fotos do natal da família Carreira

David Carreira e Mickael Carreira partilharam nas suas contas de Instagram vários registos fotográficos de momentos especiais deste Natal.

Entre as imagens, destacam-se postais de Natal encantadores e o pequeno Lucas, vestido a rigor com um traje inspirado no Pai Natal, que certamente derreteu corações.

Percorra a galeria que preparámos especialmente para si e descubra as fotos que os irmãos Carreira partilharam.

De recordar que a «Gala dos Sonhos», aconteceu no passado dia 6 de dezembro de 2024, no Campo Pequeno. Um dos momentos inesquecíveis da noite foi quando Tony Carreira e os três atores que interpretam o próprio na minissérie (Carlos Félix, Gabriel Conde e Duarte Estrela) subiram a palco e cantaram o tema «Sonhos de Menino»:

Este momento deixou os telespetadores rendidos: «Lindo momento», «Maravilhoso, é um grande trabalho de interpretação destes jovens, só a TVI nos pode oferecer um trabalho de qualidade», «Foi tão bonito», «Incrível».

Recorde-se que a minissérie «Tony» estreou, no passado dia 7 de dezembro: