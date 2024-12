Eis o vídeo viral de José Condessa que arrancou muitos suspiros às fãs

José Condessa partilha momentos natalícios em Estrasburgo com Luisinha Oliveira e a família. Uma viagem que contou também com a presença do casal de atores Beatriz Barosa e Manuel Marques.

O ator José Condessa, conhecido pelo seu talento e presença carismática na televisão portuguesa, está em Estrasburgo, acompanhado pela namorada, Luisinha Oliveira, e pela família desta, incluindo a presença do casal de atores Beatriz Barosa e Manuel Marques, o grupo desfrutou da atmosfera natalícia da cidade, com destaque para o famoso mercado de Natal e a Catedral de Notre Dame de Estrasburgo.

José Condessa partilhou com os seguidores várias fotos desta viagem e houve uma que se destacou: uma foto do ator abraçado a um urso gigante e a fazer pandan com o animal fofo. A caixa de comentários, rapidamente, se encheu de mensagens. Podem-se ler algumas como: «Eu sempre soube que eras bom a fazer figura de urso», «tão fofo», «tu >> ursinho polar», «A foto e o vídeo com o urso viraram os meus preferidos do mundo inteiro».

A acompanhar a partilha, o artista escreveu: «Ribeauvillé e Riquewihr com a loucura das fontes e eu a fazer match com um urso fofo».

Veja a publicação completa, aqui:

Percorra a galeria que preparamos para si e veja mais fotos desta viagem em família.

Veja também: