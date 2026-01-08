Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Glória quer deixar Marcus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha fica em choque ao ver Mané e Joana no Brasil

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Filhos de Vivi ficam assustados com chamada suspeita

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Na companhia de Carla, Dani quebra a regra

Terra Forte
Ontem

Amor à Prova: Simone é amante de Vítor

Amor à Prova
Ontem

Mais Vistos

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje
1

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
2

Ricardo Sá

qua, 7 jan
3

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje
4

Elisa Lisboa

Hoje
5

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Ontem

«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Ontem

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Ontem

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Ontem
Mais Fora do Ecrã