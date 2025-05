Em cima de um trator, filho de Maria Botelho Moniz faz as delícias dos fãs

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores com mais um momento ternurento protagonizado pelo filho Vicente. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais uma fotografia irresistível do bebé ao colo do pai, o piloto Pedro Bianchi Prata, num cenário que arrancou sorrisos e suspiros: os dois estavam em cima de um trator.

«Finalmente em cima de um ‘tátô’», pode ler-se na imagem partilhada, onde Vicente surge visivelmente feliz e curioso, num colo seguro do pai. O registo simples e genuíno conquistou os fãs.

Desde o nascimento de Vicente, em novembro de 2023, que Maria Botelho Moniz tem partilhado, de forma discreta e carinhosa, alguns episódios do seu dia a dia como mãe de primeira viagem. Sempre que publica uma nova imagem do filho, os comentários multiplicam-se.

