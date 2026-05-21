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Em destino de luxo, apresentadora famosa exibe as suas curvas: «És tu a mais bonita»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:52
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Olivia Ortiz, aos 39 anos, continua a afirmar-se como uma das figuras mais mediáticas do entretenimento nacional. Atriz, apresentadora de televisão e criadora de conteúdos digitais, tem vindo a conquistar não só o público televisivo, como também milhares de seguidores nas redes sociais, onde mantém uma presença constante e muito ativa.

Ao longo da sua carreira, Olivia Ortiz participou em vários projetos televisivos, sobretudo na TVI. Entre os trabalhos mais reconhecidos destaca-se a sua presença na apresentação dos pós-galas de «Casa dos Segredos – Secret Story», um dos reality shows de maior sucesso em Portugal. Para além da apresentação, a comunicadora aventurou-se também na representação, integrando o elenco da série «Queridos Papás», onde evidenciou a sua versatilidade artística.

Fora do ecrã, Olivia Ortiz consolidou-se como uma referência no universo digital, com publicações que geram milhares de reações, comentários e interações. A apresentadora é frequentemente destacada pela sua imagem cuidada, elegância e forma física, atributos que continuam a ser amplamente comentados pelos seguidores.

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Desta vez, o destaque vai para as suas recentes férias em Ibiza, onde a apresentadora partilhou vários momentos de lazer e descontração. Nas imagens publicadas, é possível ver paisagens de mar azul-turquesa, pratos de comida apelativos, passeios de barco e ambientes festivos, num cenário marcado pela diversão e pelo espírito de verão.

Na legenda de uma das publicações, Olivia Ortiz escreveu apenas: “IBZ rol”.

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que não pouparam elogios. Entre os comentários destacam-se mensagens como “Maravilhosa”, “Calma que a rainha de Ibiza chegou”, “Amei a nº2. A ondulação do vestido confunde-se com a do mar” e “No meio de tanta paisagem incrível és tu a mais bonita”, entre muitos outros.

Com esta nova partilha, Olivia Ortiz volta a reforçar a sua forte ligação ao público, tanto na televisão como no digital, mantendo-se como uma das personalidades mais acompanhadas e comentadas do entretenimento em Portugal.

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