Em Ibiza, Daniela Melchior arrisca e faz algo marcante

Daniela Melchior, de 28 anos, continua a partilhar diariamente os melhores momentos das suas férias em Ibiza. Nas imagens que foram surgindo, sobressaem as paisagens deslumbrantes, os neons das discotecas com frases icónicas:“Dance first, think later” e um detalhe que não passou despercebido: fez uma nova tatuagem no braço.

A legenda que acompanha a partilha resume bem o espírito do momento: «Ibiza don’t miss me too much, I’ll be back» (ou, em português de Portugal: «Ibiza, não sintas demasiado a minha falta, volto já».)

A viagem combina diversão, natureza e cumplicidade: há imagens com amigos, a vista do pôr do sol, mergulhos na piscina e um boné com a mensagem “here just for the vibes”, que capta na perfeição a energia do destino. Ibiza serve-lhe tanto de palco como de descanso.

Nos comentários, os seguidores reagiram com carinho: “Amore❤️”, “Wow 🔥” e “Linda 😘” foram apenas alguns dos elogios que inundaram a publicação. Porque Ibiza é lindíssima, mas ela nem precisa de filtros para brilhar.

Daniela tornou-se conhecida em Portugal por papéis em novelas como «Ouro Verde» e a «A Herdeira»,. Mas agora está a apostar na sua carreira internacional com filmes como “Esquadrão Suicida 2”, "Velocidade Furios" e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”. E demonstrou em Ibiza que, apesar da carreira em crescimento, sabe viver o tempo presente com intensidade.

Seja a desfrutar de um pôr do sol ao final do dia ou a dançar numa discoteca, a atriz mostra que Ibiza é muito mais do que uma festa, é inspiração, cor e momentos que ficam gravados