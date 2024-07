Em Portugal, Diogo Amaral e a família vivem dias de sonho

Esta quarta-feira, 24 de julho de 2024, Diogo Amaral partilhou um conjunto de registos fotográficos dos dias de férias, que tem vivido em família.

O ator, Jessica Athayde, e o filho de ambos, Oliver (de cinco anos), estão a aproveitar as férias na Comporta, um destino de sonho e incrível em Portugal.

Percorra a galeria para ver como têm sido os dias de descanso desta família e veja o vídeo abaixo do pequeno Oliver a nadar:

Recorde-se que, no início do mês de junho de 2024, Diogo Amaral foi um dos convidados no programa «Dois às 10», um formato conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e revelou, em primeira mão, a data do seu casamento com a atriz Jéssica Athayde. Veja abaixo a entrevista ao ator.