Esta quinta-feira, 12 de dezembro, o Estádio do Dragão encheu-se de adeptos para assistir ao jogo FC Porto-Midjylland.

Quem, também, assistiu à partida foi Pierre Gasly, que foi acompanhado de Kika Cerqueira Gomes e de Maria Cerqueira Gomes.

André Villas-Boas surpreendeu os três, oferecendo-lhes camisolas oficiais do clube com o nome de cada um e com o número 10 estampado.

Recorde-se que Pierre Gasly e Kika Cerqueira Gomes são um dos casais sensação: