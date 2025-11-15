Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, voltou a encantar os seguidores com uma partilha profundamente sensível e carregada de emoção. A atriz, sempre reconhecida pela sua postura discreta e pelo olhar poético com que observa o quotidiano, recorreu ao Instagram para publicar um texto inspirado sobre a chuva, acompanhado por um conjunto de fotografias que rapidamente conquistaram o público.

Nas imagens, Sara surge a passear na rua, elegante e descontraída, com um vestido preto sofisticado, galochas pretas e um lenço floral na cabeça, num registo simples mas cheio de charme. A publicação, marcada por uma forte ligação às pequenas coisas que tornam o inverno especial, surgiu como um sopro de tranquilidade no meio da agitação diária.

No texto, a atriz anunciou com humor e ternura: «Está oficialmente aberta a época das galochas!»

Mostrando o seu apreço pelo frio, continuou:

«Ninguém gosta de tempestades, mas tempestades à parte… Eu gosto de um bom dia de chuva, e adoro o inverno!»

Sara partilhou, ainda, o encanto que sente pelos elementos próprios da estação:

«Gosto da chuva, do cheiro a terra molhada, das lareiras, das roupas, das castanhas, das folhas caídas e do Natal que se anuncia.»

A atriz terminou com uma pergunta cúmplice aos seguidores:

«Não sou a única, pois não?» E revelou o motivo de ter partilhado exatamente treze fotografias: «Aqui ficam 13 fotos, porque hoje é dia 13.»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios e cumplicidade. Entre as reações mais destacadas, surgiram mensagens como: «Adoroooooo, lá vou ter que comprar umas para mim»; «Adorooooo!!! Maravilhosa»; «Adoro estes dias e também tenho as minhas Hunter para os tornar ainda melhor»; «Não. Não és a única. Eu gosto do frio e amo as roupas de inverno: botas, casacos, boinas, gorros».

A publicação tornou-se um verdadeiro hino à estação fria, reforçando a capacidade de Sara Barradas de transformar momentos simples em pequenos retratos de beleza e inspiração. Apesar da maioria dos portugueses preferirem o verão, Sara Barradas não deixa escapar a sua paixão pelo inverno.

