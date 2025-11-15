Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, voltou a encantar os seguidores com uma partilha profundamente sensível e carregada de emoção. A atriz, sempre reconhecida pela sua postura discreta e pelo olhar poético com que observa o quotidiano, recorreu ao Instagram para publicar um texto inspirado sobre a chuva, acompanhado por um conjunto de fotografias que rapidamente conquistaram o público.

Nas imagens, Sara surge a passear na rua, elegante e descontraída, com um vestido preto sofisticado, galochas pretas e um lenço floral na cabeça, num registo simples mas cheio de charme. A publicação, marcada por uma forte ligação às pequenas coisas que tornam o inverno especial, surgiu como um sopro de tranquilidade no meio da agitação diária.

No texto, a atriz anunciou com humor e ternura: «Está oficialmente aberta a época das galochas!»

Mostrando o seu apreço pelo frio, continuou:
«Ninguém gosta de tempestades, mas tempestades à parte… Eu gosto de um bom dia de chuva, e adoro o inverno!»

Sara partilhou, ainda, o encanto que sente pelos elementos próprios da estação:
«Gosto da chuva, do cheiro a terra molhada, das lareiras, das roupas, das castanhas, das folhas caídas e do Natal que se anuncia.»

A atriz terminou com uma pergunta cúmplice aos seguidores:
«Não sou a única, pois não?» E revelou o motivo de ter partilhado exatamente treze fotografias: «Aqui ficam 13 fotos, porque hoje é dia 13.»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios e cumplicidade. Entre as reações mais destacadas, surgiram mensagens como: «Adoroooooo, lá vou ter que comprar umas para mim»; «Adorooooo!!! Maravilhosa»; «Adoro estes dias e também tenho as minhas Hunter para os tornar ainda melhor»; «Não. Não és a única. Eu gosto do frio e amo as roupas de inverno: botas, casacos, boinas, gorros».

A publicação tornou-se um verdadeiro hino à estação fria, reforçando a capacidade de Sara Barradas de transformar momentos simples em pequenos retratos de beleza e inspiração. Apesar da maioria dos portugueses preferirem o verão, Sara Barradas não deixa escapar a sua paixão pelo inverno.

Relembre-se de uma conversa profunda da atriz com o apresentador Manuel Luís Goucha: 

Mais Fotos

Exclusivo «A Protegida»: É o julgamento de Óscar e Laura faz de tudo para o tramar

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
qua, 12 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
ter, 11 nov

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais

Terra Forte
ter, 11 nov

Pelos de animais? Crianças em casa? Este robot resolve tudo por apenas 100 euros

seg, 10 nov
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Legalmente, Flor não tem direito à herança da família?

Terra Forte
Hoje
1

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
2

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 29 out
3

Eis os 5 alimentos que nunca deve cozinhar na air fryer

Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
qui, 13 nov

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Terra Forte
Ontem

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

Ontem

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Terra Forte
qui, 13 nov
FORA DO ECRÃ

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

Hoje

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

Ontem

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

Ontem

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Terra Forte
Ontem

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

qui, 13 nov

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

qui, 13 nov
Mais Fora do Ecrã