Em tom sincero, Marta Melro atira: «Mais vale passar mal, do que…»

Marta Melro reage a aviso da escola da filha e muitos pais vão identificar-se

No passado dia 17 de junho, Marta Melro recorreu às redes sociais para fazer uma partilha genuína e cheia de humor, mostrando que nem tudo corre como planeado… mesmo num dia de praia.

A atriz publicou um carrossel com três fotografias captadas na praia. Nas duas primeiras imagens, Marta surge descontraída na areia e dentro de água, com um sorriso contagiante. Mas é na terceira foto que a realidade se impõe: ao lado de duas amigas, a artista surge com um ar abatido, visivelmente constipada e a assoar-se com lenços de papel.

Na descrição, Marta escreveu com sinceridade e uma dose de autoironia: «1 e 2 - Expectativa … 3 - A realidade … eu agarrada a lenços de papel e a tossir de 5 em 5 minutos! Soma: mais vale passar mal rodeada de boa energia e de mar do que enfiada no sofá».

A publicação não passou despercebida e os fãs encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e apoio: «Lindíssima como sempre, felicidades! Beijinho grande», «Nem mais, somos duas!», «As fotos estão óptimas!», «Poderosa, maravilhosa», «Epá também quero!» – foram algumas das reações entusiásticas.

Com a habitual frontalidade e sentido de humor, Marta Melro mostrou mais uma vez que sabe rir-se das adversidades e valorizá-las pela companhia certa e pela energia positiva. Mesmo a tossir, brilhou como só ela sabe.

De recordar que Marta Melro, de 39 anos, é uma mãe babada de Aurora, que completou dois anos de idade a 1 de agosto de 2024, é fruto da relação já terminada entre Marta Melro e Paulo Vintém.