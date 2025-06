Emocionado, Lourenço Ortigão recorda pessoa especial: «O que eu dava para te poder abraçar»

Lourenço Ortigão recorreu esta quinta-feira, 5 de junho, às redes sociais para prestar uma emocionante homenagem a Filipe Duarte, no dia em que o ator completaria mais um aniversário. Visivelmente comovido, o ator de 35 anos partilhou uma fotografia do amigo e escreveu palavras tocantes, que rapidamente comoveram os fãs.

«Recordar-te-ei todos os dias, especialmente neste que é teu.

Parabéns a ti, estejas onde estiveres…

e continua a olhar por nós.

O que eu dava para te poder abraçar!

Adoro-te, muito!»

Filipe Duarte faleceu em abril de 2020, vítima de um enfarte agudo do miocárdio, aos 46 anos. A sua morte deixou uma enorme onda de comoção no meio artístico e entre o público português, que sempre reconheceu o seu talento e carisma.

Lourenço Ortigão e Filipe Duarte criaram uma relação de amizade profunda durante as gravações da novela da TVI, «Belmonte», onde interpretaram dois dos irmãos da influente família Belmonte. A química entre ambos em cena transbordava para fora do ecrã, e o respeito mútuo cresceu ao longo do projeto.

Nas redes sociais, vários seguidores e colegas de profissão juntaram-se a Lourenço nos comentários, partilhando mensagens de carinho e saudade por Filipe Duarte, que continua a ser recordado como um dos grandes nomes da representação em Portugal.