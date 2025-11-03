«Emoções à flor da pele»: Rosa Bela viveu um mês muito intenso e decidiu revelar o que se passou

A atriz Rosa Bela, de 33 anos, partilhou nas redes sociais um resumo encantador do seu mês de outubro, marcado por trabalho intenso, momentos de lazer e tempo de qualidade em família. A mulher do também ator Carlos Areia, de 81 anos, mostrou-se grata e inspirada com o ritmo acelerado, mas emocionalmente rico, das últimas semanas.

Na sua conta de Instagram, Rosa Bela publicou um carrossel de fotografias que ilustram os vários capítulos de um mês que descreve como “cheio de alma”. Nas imagens, é possível vê-la entre gravações, passeios ao ar livre e instantes de descontração junto de quem mais ama. A legenda, breve mas profundamente sentida, reflete o estado de espírito da atriz: «De Out. 🍂 Outubro terminou cheio. Cheio de dias longos, de emoções à flor da pele, de pequenos começos e de finais que ensinaram. Foi um mês bonito e de alma cheia.♥️»

Com a sua habitual autenticidade e sensibilidade, Rosa Bela mostrou mais uma vez porque é tão acarinhada pelo público. A atriz é reconhecida não só pelo talento em frente às câmaras, mas também pela forma sincera, espontânea e inspiradora com que partilha o seu quotidiano.

Nos comentários à publicação, multiplicaram-se as mensagens de carinho: seguidores e amigos destacaram a energia positiva e a força interior de Rosa Bela, que continua a equilibrar com elegância a vida pessoal e profissional.



