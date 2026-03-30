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Entre na festa de aniversario dos filhos da Ines Aires Pereira. Eis o detalhe que chamou à atenção

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
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Inês Aires Pereira, atriz reconhecida pelo seu talento e carisma na televisão portuguesa, continua a conquistar o público dentro e fora do ecrã. Para além de uma carreira sólida na ficção, Inês atravessa uma fase muito especial na sua vida pessoal, grávida do terceiro filho e rodeada da família que tanto ama.

Mãe dedicada de Alice e do pequeno Joaquim, que recentemente celebraram o sexto e quarto aniversário, respetivamente.

Neste domingo, a atriz partilhou nas redes sociais várias fotografias e vídeos da festa de aniversário dos seus filhos, revelando momentos cheios de alegria e cor. Entre os detalhes, destacam-se o bolo de aniversário, Joaquim com a cara pintada e a festa com o tema do super-herói Batman, enquanto Alice celebrou com uma festa inspirada nas Guerreiras do K-pop.

A celebração não mostrou apenas a criatividade dos temas escolhidos, mas também o amor, carinho e entusiasmo da família em cada momento vivido.

Entre os convidados mais próximos, Inês Aires Pereira esteve acompanhada do companheiro David da Silva e da filha mais velha, Alice, criando um momento familiar repleto de amor e cumplicidade.

Histórias sem pausas?
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Em jeito de dedicatória, Inês Aires Pereira partilhou a alegria desta fase da vida e aproveitou para prestar uma homenagem especial à mãe, que também celebrou anos recentemente:

«Foi tão bom ontem! É irritante esta frase mas é tão verdade: passa tão rápido! Como é que a BABY A já tem 6! O Kino 4! E vem aí um BABY J! Portanto, somos pais de 3, tenho 36 anos e quando me chamam de Mãe ainda estranho porque me sinto com 20 e tal e a aprender todos os dias. Sempre achei que quando fosse Mãe já ia saber tudo. “A Mãe sabe tudo”, não é? Pois eu não sei nada. Ando aqui ao sabor do instinto e impulsionada pelo amor. Vou acertando umas coisas e errando outras. Tal como a minha mãe. E há uma coisa que ninguém me tira e que ela sempre me dá: colo! Ontem foi a festa deles e aniversário dela! Esta Mãe que me calhou ou que eu escolhi, não sei, é uma Mãe que vive para nós, filhos e família, que também se moveu sempre pelo instinto e pelo amor. Diz-se que “o fruto nunca cai muito longe da árvore”, eu concordo e vejo-nos como uma árvore muito bonita, cheia de frutos deliciosos! Parabéns Mãe!»

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A publicação rapidamente recebeu uma onda de comentários de amigos, familiares e fãs, todos a celebrar a alegria da família: «Lindos todos!!!!», disse o ator e humorista Vasco Pereira Coutinho; «Maravilha de família 🤎»; «Parabéns a todos 🤍🌈»; «Adoramos 😍❤️ estava incrível !! Obrigada»; «Love you».

Entre palavras de carinho e emojis, ficou evidente o afeto e a admiração que todos têm por Inês Aires Pereira e pela sua família, celebrando não apenas os aniversários, mas também os laços fortes.

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