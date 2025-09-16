A Protegida

Entre risos e cumplicidade: o jantar especial de Fernanda Serrano que encantou os fãs

Entre risos e cumplicidade: o jantar especial de Fernanda Serrano que encantou os fãs
Fernanda Serrano mostrou, uma vez mais, a importância que dá aos laços de amizade. A atriz, de 50 anos, partilhou um conjunto de fotografias no Instagram, captadas durante um jantar no conhecido restaurante JNcQUOI, em Lisboa. Veja-as todas nesta galeria.

Na legenda do carrossel de imagens, Fernanda não escondeu o entusiasmo com a noite especial: «Jantar de Mulheres! Jantar extraordinário, conversa ainda melhor e a vontade de fazer mais programas bons destes! Good shot!».

A publicação somou rapidamente elogios dos seguidores, que destacaram não só a boa disposição da atriz, mas também a cumplicidade e a energia positiva transmitidas.

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Fernanda Serrano marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

Elegante e clássica, Fernanda Serrano deslumbrou toda de preto na passadeira vermelha. 

 

 

Fernanda Serrano é um dos nomes mais consagrados da ficção portuguesa e um rosto incontornável da TVI, onde tem protagonizado algumas das novelas mais marcantes da televisão nacional, como Queridas Feras”“Tempo de Viver”“Amor Maior” “Quero é Viver”. Com mais de duas décadas de ligação ao canal, consolidou-se como uma das atrizes mais acarinhadas do público.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem Clarice na novela "A Protegida". Veja o vídeo, em baixo. 

 

 

Na vida pessoal, Fernanda Serrano foi casada durante cerca de 15 anos com Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, mas o casal separou-se em 2019. Recentemente, a atriz separou-se de Ricardo Pereira, personal trainer.

Veja, agora, as imagens do look de Fernanda Serrano, que preparámos para si.

