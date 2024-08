Épico! Fernanda Serrano nada com golfinhos e deixa a internet em êxtase

Fernanda Serrano viveu uma experiência incrível! A atriz nadou com golfinhos! Foi no passado dia 9 de agosto, que a atriz partilhou vários registos deste dia especial e único. Um dia que certamente não será esquecido.

Na descrição, pode-se ler:

«As férias não sabem a férias, se não viermos ao nosso passeio favorito de Verão… ninguém me perdoa cá em casa, se não formos rever os nossos amigos, que ao contrário do que inicialmente se possa pensar, são muitíssimo cuidados e bem tratados. Todos os dias das suas, aqui, mais longas vidas! Se há coisa sagrada no parque e ao qual todos os treinadores e colaboradores dão prioridade é ao bem-estar animal. Aliás, são os zoos e aquários modernos que estão na vanguarda da proteção animal, que realizam investigação científica e reúnem os mais conceituados profissionais nas mais diversas áreas para certificar o cumprimentos dos mais rigorosos standarts de cuidado animal!Uma vez mais, obrigada a toda a equipa que fez do nosso dia de hoje, um dia muito feliz!».

De recordar que a atriz dá vida a Júlia em «Cacau».