Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Vanessa Martins, atualmente com 39 anos, continua a ser uma das figuras públicas mais admiradas em Portugal — tanto pela sua beleza natural como pelo percurso multifacetado que construiu ao longo dos anos.

Nos anos 2000, a atriz e modelo conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em Morangos com Açúcar, na quinta temporada (2007-2008), onde interpretou a icónica Vera Dias. Foi considerada por muitas pessoas, uma das mulheres mais bonitas de Portugal, deixando muitos corações a palpitar.

Desde então, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção da TVI, participando em produções de sucesso como Flor do Mar, Deixa que te Leve e Mar de Paixão.

Mas Vanessa Martins não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou-se como empresária de sucesso e fundou a marca Frederica, que se tornou uma referência no universo do bem-estar, moda e estilo de vida. A empresária partilha frequentemente nas redes sociais mensagens de motivação, autocuidado e empoderamento feminino, sendo seguida por centenas de milhares de fãs.

A nível pessoal, Vanessa viveu uma relação muito mediática com o pasteleiro Marco Costa, com quem esteve casada durante cerca de quatro anos. O casal acabou por se separar, mas manteve uma relação de respeito. Atualmente, a atriz e empresária está noiva de David Soares, com quem vive uma fase feliz e tranquila da sua vida.

Quase duas décadas depois da fama que conquistou nos Morangos com Açúcar, Vanessa Martins continua a encantar o público — agora não apenas pela beleza que marcou uma geração, mas pela maturidade, autenticidade e força com que encara a vida.

De estrela da televisão a empresária de sucesso, Vanessa Martins prova que a beleza evolui — e o charme dos anos 2000 continua bem vivo.