Antes e Depois

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 52min
Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vanessa Martins, atualmente com 39 anos, continua a ser uma das figuras públicas mais admiradas em Portugal — tanto pela sua beleza natural como pelo percurso multifacetado que construiu ao longo dos anos.

Nos anos 2000, a atriz e modelo conquistou o público português com o seu talento e elegância. A sua estreia de maior impacto aconteceu em Morangos com Açúcar, na quinta temporada (2007-2008), onde interpretou a icónica Vera Dias. Foi considerada por muitas pessoas, uma das mulheres mais bonitas de Portugal, deixando muitos corações a palpitar.

Desde então, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção da TVI, participando em produções de sucesso como Flor do Mar, Deixa que te Leve e Mar de Paixão.

Mas Vanessa Martins não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou-se como empresária de sucesso e fundou a marca Frederica, que se tornou uma referência no universo do bem-estar, moda e estilo de vida. A empresária partilha frequentemente nas redes sociais mensagens de motivação, autocuidado e empoderamento feminino, sendo seguida por centenas de milhares de fãs.

A nível pessoal, Vanessa viveu uma relação muito mediática com o pasteleiro Marco Costa, com quem esteve casada durante cerca de quatro anos. O casal acabou por se separar, mas manteve uma relação de respeito. Atualmente, a atriz e empresária está noiva de David Soares, com quem vive uma fase feliz e tranquila da sua vida.

Quase duas décadas depois da fama que conquistou nos Morangos com Açúcar, Vanessa Martins continua a encantar o público — agora não apenas pela beleza que marcou uma geração, mas pela maturidade, autenticidade e força com que encara a vida.

De estrela da televisão a empresária de sucesso, Vanessa Martins prova que a beleza evolui — e o charme dos anos 2000 continua bem vivo.

Antes e Depois

Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível

qui, 16 out

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
qua, 8 out

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

ter, 30 set

É protagonista de uma das séries mais vistas do mundo, é português e deixa muitos corações a bater. Quem é este menino?

qui, 19 jun

Lembra-se do João de «Morangos com Açúcar 4»? Pode vê-lo em «A Protegida», mas se calhar nem o reconhece

A Fazenda
sex, 23 mai

Filha de Sílvia Rizzo já tem 26 anos... Veja como está bonita

qua, 16 abr
Mais Antes e Depois

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje
3

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Ontem
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor revolta-se ao perceber que Maria de Fátima roubou-lhe tudo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

A Protegida
Hoje

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Ontem

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Ontem

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Ontem

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Ontem

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Ontem

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Ontem
Mais Fora do Ecrã